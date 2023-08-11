В пятницу, 11 августа, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый и командир взвода аэроразведки 17-й отдельной танковой Криворожской бригады Вячеслав Воробьев в эфире национального телемарафона ответили, стало ли больше в России дронов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Вражеские дроны под прицелом

По словам спикера ВСУ, возможно, действительно за последние месяцы захватчики стали чаще наносить удары беспилотниками. Однако вместе с тем украинские защитники – не спали все это время и налаживали систему для уничтожения вражеских воздушных целей.

В последние месяцы для атак (россияне – 24 Канал) стали использовать больше дронов, прежде ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. У нас Силы обороны работали все эти месяцы над этим каждый день,

– констатировал Череватый.

Он добавил, что ликвидация вражеских дронов – это один из ключевых вопросов, который рассматривает командование на всех совещаниях. Уничтожать беспилотники помогают, в частности, противодроновые сетки и другие средства.

Сейчас уделено внимание на развертывании наших сил. Все для того, чтобы снивелировать их и усилить наш дроновый аспект. Для этого делается очень многое. Каждый день вы можете увидеть, как наши боевые дроны уничтожают их бронетехнику, ЗРК и артиллерийские системы.

Что говорят военные

Фактически этот же вопрос поставили командиру взвода аэроразведки Вячеславу Воробьеву. По его мнению, пока можно констатировать, что силы – равны. ВСУ и российские оккупанты в равной степени вооружены беспилотниками.

На том участке, на котором мы работаем (аэроразведчики 17-й отдельной танковой Криворожской бригады – 24 Канал), и смотрим, что над нами летает и в каком количестве, мне кажется, что у нас пока паритет,

– констатировал Воробьев.

В то же время он подчеркнул, что дронов мало не бывает. По его словам, жизнь одного беспилотника длится около недели, а то и меньше. Поэтому чем больше таких БПЛА – тем лучше.

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Отметим, что все чаще дроны атакуют Москву и другие города вражеского государства, которые расположены в тылу. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Украина будет развивать производство ударных беспилотников.