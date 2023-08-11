У п'ятницю, 11 серпня, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий та командир взводу аеророзвідки 17-ої окремої танкової Криворізької бригади В'ячеслав Воробйов в ефірі національного телемарафону відповіли, чи стало більше в Росії дронів. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Ворожі дрони під прицілом

За словами спікера ЗСУ, можливо, справді за останні місяці загарбники почали частіше завдавати ударів безпілотниками. Однак разом з тим українські захисники – не дрімали весь цей час та налагоджували систему для знищення ворожих повітряних цілей.

В останні місяці для атак (росіяни – 24 Канал) стали використовувати більше дронів, насамперед ударних. Але кожна дія викликає протидію. У нас Сили оборони працювали всі ці місяці над цим щодня,

– констатував Череватий.

Він додав, що ліквідація ворожих дронів – це одне з тих ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах. Знищувати безпілотники допомагають, зокрема, протидронові сітки та інші засоби.

Зараз посилена увага на розгортанні наших сил. Усе для того, аби знівелювати їхній та посилити наш дроновий аспект. Для цього робиться дуже багато. Щодня ви можете побачити, як наші бойові дрони знищують їхню бронетехніку, ЗРК та артилерійські системи.

Що кажуть військові

Фактично це саме запитання поставили командиру взводу аеророзвідки В'ячеславу Воробйову. На його думку, поки можна констатувати, що сили – рівні. ЗСУ та російські окупанти однаковою мірою озброєні безпілотниками.

На тій ділянці, на якій працюємо ми (аеророзвідники 17-ї окремої танкової Криворізької бригади – 24 Канал), та дивимось, що над нами літає та в якій кількості, мені здається, що в нас поки паритет,

– констатував Воробйов.

Водночас він наголосив, що дронів замало не буває. За його словами, життя одного безпілотника триває близько тижня, а то й – менше. Тому чим більше таких БпЛА – тим краще.

Дивіться також Аеропорти закриватимуть: атаки дронів на Росію можуть завдати мільйонних збитків

Зазначимо наостанок, що все частіше дрони атакують Москву та інші міста ворожої держави, які розташовані в тилу. Як наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Україна розвиватиме виробництво ударних безпілотників.