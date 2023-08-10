Уже другий день поспіль мер Москви Сергій Собянін повідомляє про спробу безпілотників прорватися до російської столиці. 9 серпня їх начебто збили над Домодєдово та Мінським шосе. В ефірі телемарафону речник Повітряних Сил Юрій Ігнат дав свій коментар з цього приводу.
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Невдачі російських ППО
10 серпня глава Москви Сергій Собянін знову верещав про дрони, які летіли на Москву, але їх начебто приземлили у Курській та Московській областях. Водночас речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що у Москві "традиційно щось відбувається", і "це не може не тішити".
Він наголосив, що росіяни більше не відчувають себе у безпеці, тепер війна торкається безпосередньо кожного з них. А російська ППО тим часом стає "героєм" безлічі мемів.
"Будемо далі бачити, як Росія реагуватиме на ці речі", – зазначив Ігнат, маючи на увазі безпорадність російської ППО.
Ми бачимо, що російська ППО, яке "немає аналогів", не може впоратися з тим, що туди прилітає,
– зазначив Ігнат.
Ударні безпілотники розвиватимуть й надалі
Речник пояснив "невдачі" російських ППО тим, що окупанти, по-перше, мають мало досвіду, а, по-друге, БпЛА ударного типу – дуже нетипова ціль. В інших війнах такі безпілотники не застосовувалися. Вони летять повільно, низько, але збити їх не так просто.
Окремо Ігнат наголосив, що ті самі "Шахеди" теж завдають багато клопоту Україні. Сьогоднішня ніч – не виняток. Сім з десяти дронів вдалося збити. Однак, зазначив речник, ударні БпЛА – це все ж таки складні цілі, тому потрібно більше систем, щоб їх власне знешкоджувати бодай десь на підступах, на кордонах нашої держави.
З огляду на атаки дронів на Москву, наразі очевидним є те, що в Україні та світі надалі розвиватимуть ударні безпілотники.
Атака дронів на Москву
- 30 липня безпілотники атакували Москву. Тоді було пошкоджено одну з веж ділового центру "Москва-Сіті".
- 1 серпня атака на "Москву-Сіті" повторилася. Безпілотник врізався в ту саму вежу.
- 6 серпня мер Москви Сергій Собянін заявив, що один безпілотник намагався нібито прорватися до міста, однак був знищений ППО. Тоді ж у московському аеропорту "Внуково" через загрозу атаки безпілотників була затримана низка рейсів.
- 10 серпня росЗМІ повідомили про безпілотники, які летіли у бік аеропортів "Внуково" і "Домодєдово", через що там знову затримали кілька рейсів.