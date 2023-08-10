Уже второй день мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о попытке беспилотников прорваться в российскую столицу. 9 августа их якобы сбили над Домодедово и Минским шоссе. В эфире телемарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат дал свой комментарий по этому поводу.

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Неудачи российских ПВО

10 августа глава Москвы Сергей Собянин вновь кричал о летевших на Москву дронах, которые якобы приземлили в Курской и Московской областях. В то же время пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что в Москве "традиционно что-то происходит", и "это не может не радовать".

Он подчеркнул, что россияне больше не чувствуют себя в безопасности, теперь война касается непосредственно каждого из них. А российская ПВО в это время становится "героем" множества мемов.

"Будем дальше видеть, как Россия будет реагировать на эти вещи", – отметил Игнат, имея в виду беспомощность российского ПВО.

Мы видим, что российская ПВО, которая "не имеет аналогов" не может справиться с тем, что туда прилетает,

– отметил Игнат.

Ударные беспилотники будут развивать и дальше

Спикер объяснил "неудачи" российских ПВО тем, что оккупанты, во-первых, имеют мало опыта, а, во-вторых, БпЛА ударного типа - очень нетипичная цель. В других войнах такие беспилотники не применялись. Они летять медленно, низко, но сбить их не так просто.

Отдельно Игнат подчеркнул, что те же "Шахеды" тоже доставляют много хлопот Украине. Сегодняшняя ночь – не исключение. Семь из десяти дронов удалось сбить. Однако, отметил спикер, ударные БпЛА – это все же сложные цели, поэтому нужно больше систем, чтобы их собственно обезвредить хоть где-то на подступах, на границах нашего государства.

Учитывая атаки дронов на Москву, очевидно, что в Украине и мире будут в дальнейшем развивать ударные беспилотники.

Атака дронов на Москву.