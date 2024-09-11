Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель антикризисного управления Павел Латушко, заметив, что между Россией и Беларусью происходит борьба за небо. Лукашенко приходится придумывать различные версии происхождения дронов, чтобы не осуществлять протест.

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На что Лукашенко провоцируют российские дроны

Заместитель руководителя объяснил, что самое логичное объяснение, которое бы мог придумать самопровозглашенный президент Беларуси – это эффективность работы украинских РЭБ, которые, якобы, сбивают с курса российские беспилотники, и таким образом они залетают на территорию Беларуси. Однако объяснить это он не может, ведь это неправда. Поэтому Беларусь придумывает разные версии.

Лукашенко не может признать, что дроны являются российскими, ведь тогда ему нужно было бы осуществить протест.

Сейчас идет борьба за небо над Беларусью. Борьба между Путиным и Лукашенко. Путин считает, что это территория, которую он может использовать в военных целях, а Лукашенко пытается доказать, что это все же его территория,

– подчеркнул Латушко.

По его словам, российский и белорусский диктаторы договорились, что Беларусь будет осуществлять угрозы со стороны своей границы для Украины и стран НАТО, а также помогать России с вооружением и обходом санкций. О российских дронах над Беларусью Лукашенко не договаривался.

Для Лукашенко существует такой нарратив, что "он обеспечит мирное небо над страной, войны нет, потому что есть Лукашенко". Однако войны нет, потому что белорусский народ ее не хочет, Лукашенко боится реакции белорусов. С другой стороны, он уже принес войну в Беларусь, обеспечив поддержку российской агрессии,

– пояснил заместитель руководителя.

Обратите внимание! По меньшей мере 7 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА типа Supercam залетели на территорию Беларуси в ночь на 7 августа. В течение всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты.