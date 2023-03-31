Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, россияне пытаются взбудоражить международное сообщество низкопробными фейками.
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Россияне снова разыгрывают "языковую карту"
Он прокомментировал скандальный видео-фейк, на котором русскоязычную женщину запугивают якобы "военные Вооруженных сил Украины". Юсов отметил, что таким образом россияне снова достали старый нарратив о притеснениях русскоязычных украинцев.
Это напоминание для нас, что движение от Москвы должно продолжиться, включая русский язык, чтобы потом никто не пришел к вам домой "освобождать за ущемление русскоязычных",
– подчеркнул представитель разведки.
Юсов добавил, что россияне постараются разыграть "языковую карту" на международных площадках, в том числе и ООН. Но это не сработает, ведь их ИПСО очень низкопробное.
"Такое ощущение, что весь бюджет украли, а ролик смонтировали на коленях. И независимые эксперты, и общественность сразу привели целый ряд аргументов, почему видео лживое. Это очередная попытка поссорить украинцев между собой, в том числе и с мусульманами. Такие попытки будут и в дальнейшем, но у нас достаточно выгодная позиция – мы говорим правду, а враг лжет. А говорить правду всегда легче", – заявил он.
Российский фейк об "ущемлении русскоязычной женщины"
- Недавно россияне распространили ролик, снятый якобы на видеорегистратор автомобиля, на котором "военные ВСУ" запугивали русскоязычную женщину с младенцем. Впоследствии исследователи выяснили, что видео снято где-то в районе между Донецком и Макеевкой, которые остаются под контролем российских войск.
- Это видео впервые опубликовали пророссийские телеграм-каналы, а также МИД оккупантов. Однако впоследствии им пришлось опровергнуть и признать, что это фейк.
- В ГУР МО Украины заявили, что цель видео-фейка захватчиков – дискредитировать ВСУ и посеять недоверие в украинском обществе.