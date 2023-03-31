Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, россияне пытаются взбудоражить международное сообщество низкопробными фейками.

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Россияне снова разыгрывают "языковую карту"

Он прокомментировал скандальный видео-фейк, на котором русскоязычную женщину запугивают якобы "военные Вооруженных сил Украины". Юсов отметил, что таким образом россияне снова достали старый нарратив о притеснениях русскоязычных украинцев.

Это напоминание для нас, что движение от Москвы должно продолжиться, включая русский язык, чтобы потом никто не пришел к вам домой "освобождать за ущемление русскоязычных",

– подчеркнул представитель разведки.

Юсов добавил, что россияне постараются разыграть "языковую карту" на международных площадках, в том числе и ООН. Но это не сработает, ведь их ИПСО очень низкопробное.

"Такое ощущение, что весь бюджет украли, а ролик смонтировали на коленях. И независимые эксперты, и общественность сразу привели целый ряд аргументов, почему видео лживое. Это очередная попытка поссорить украинцев между собой, в том числе и с мусульманами. Такие попытки будут и в дальнейшем, но у нас достаточно выгодная позиция – мы говорим правду, а враг лжет. А говорить правду всегда легче", – заявил он.

Российский фейк об "ущемлении русскоязычной женщины"