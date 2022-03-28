В ведомстве отметили, что в анонимных телеграм-каналах появляются срежиссированные видеоролики: то о якобы жестоком обращении с пленными оккупантами, то об увечьях и даже убийстве захватчиков.

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В СБУ добавили, что часто первоисточником являются паблики "ватного" направления, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ.

Для чего распространяют такие видео

Причина появления таких публикаций? Все просто – зверства российских оккупантов уже настолько шокировали весь мир, что это подрывает все мифы "освободителей". Поэтому их цель: сместить акценты и попытаться убедить, что именно украинские военные якобы издеваются над пленными. К тому же – напугать своих солдат, чтобы те не сдавались в плен,

– объясняют в СБУ.

Там подчеркнули, что такие обвинения – откровенная ложь и большое количество видео и даже публичные пресс-конференции российских пленных легко опровергают их.

Как обращаются с пленными в Украине

В СБУ подчеркнули, что украинские военные, конечно, не собираются жалеть сдавшихся в плен оккупантов и угощать кофе и пирожными, но они бьют захватчиков только на поле боя. А когда те сдаются в плен, то с ними обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.

А мародерство и изнасилования – это методы, которые могут совершать только рашисты.

"У украинских военных кардинально другой подход! Потому что мы на своей родной земле, которую защищаем с достоинством", – отметили в СБУ.