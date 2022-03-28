У відомстві зазначили, що в анонімних телеграм-каналах з’являються зрежисовані відеоролики: то про нібито жорстоке поводження з полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть вбивство загарбників.

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В СБУ додали, що часто першоджерелом є пабліки "ватного" спрямування, які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ.

Для чого поширюють такі відео

Причина появи таких публікацій? Все просто – звірства російських окупантів уже настільки шокували весь світ, що це підриває усі міфи "асвабадітєлей". Тож їхня мета: змістити акценти і спробувати переконати, що саме українські військові нібито знущаються з полонених. До того ж – налякати своїх солдатів, аби ті не здавалися в полон,

– пояснюють в СБУ.

Там наголосили, що такі закиди – відверта брехня і велика кількість відео та навіть публічні пресконференції російських полонених легко спростовують їх.

Як поводяться з полоненими в Україні

В СБУ підкресли, що українські військово, звісно, не збираються жаліти окупантів, які здалися в полон, і пригощати кавою та тістечками, але вони б'ють загарбників тільки на полі бою. А коли ті здаються в полон, то з ними поводяться відповідно до Женевської конвенції.

А мародерства та ґвалтування, – це методи, які можуть чинити тільки рашисти.

"В українських військових кардинально інший підхід! Бо ми на своїй рідній землі, яку захищаємо з гідністю", – наголосили в СБУ.