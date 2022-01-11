Вопрос тестикул

Остается только понять. Если Россия утверждает, что она – женского рода, то означает ли это, что она таки полезет, ведь ей нельзя дать по яйцам?

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Или это просто разговор двух интеллигентных людей на философскую тему? Потому что эта загадочная русская душа в очередной раз оставляет нас с чувством тревоги.

Парадокс из Женевы

Или, вот, переговоры США и России.

США говорит: Россия, если Россия вторгнется в Украину, то получит санкции. Судя по всему, это американский аналог польского утверждения

На что Россия отвечает: мы не собираемся вторгаться в Украину.

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А потом тоже Россия заявляет: с нами ведут разговор шантажом и угрозами.

Вот, ведь, загадочная русская душа. Если ты не собираешься нападать на Украину, то чего тебя волнует тот факт, что США пугает тебя санкциями за вторжение в Украину. Не говоря уже о том, что всем известно, что "санкции делают Россию только сильнее".

Ведь, если вам говорят – н е грабь банк, а то получишь по голове, – то, если ты не собираешься грабить банк, то тебе все равно. Так что, Россия таки собирается вторгаться в Украину?

Возможность вторжения

Или Россия просто хочет, чтобы у нее всегда была свобода вторгнуться в Украину. Почему бы не вторгнуться после обеда, хочет позволить себе думать Путин и ему претит, когда его лишают этой возможности?

Такая вот свободолюбивая натура у русских войск без границ. Им вообще претят все эти границы и условности? Хочу – введу, хочу не введу? И их бесит, когда кто-то эту свободу ограничивает?

Вот, ведь, загадочная русская душа…

Россия пойдет дальше – смотрите видео