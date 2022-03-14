Российские "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" не могут добавить в каталоги иностранные новинки

Российские музыкальные стриминговые сервисы "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" не могут добавить в свои каталоги последние релизы иностранных исполнителей.

Такую информацию сообщило российское издание "РБК" со ссылкой на пресс-службы "ВКонтакте" и "Яндекс.Музыка".

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Напомним, что ранее о приостановлении деятельности в Российской Федерации заявили крупнейшие лейблы Universal, Warner и Sony Music.

"Яндекс.Музыка"

Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России, рассказали представители "Яндекс.Музыки".

Однако компания не уточнила, какие музыкальные новинки сейчас недоступны пользователям платформы. А треки, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме.

«ВК Музыка».

Представители "VK Музыки" заявили, что новинки Universal, Warner и Sony Music "временно не выпускаются" на сервисе. Они заметили, что контент, который загружен на платформу ранее, за редкими исключениями, доступен.

Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи,

– добавили в пресс-службе.

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