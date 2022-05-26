Однако, как сказали британские разведчики, успеха российские ВДВшники не имели. И тому есть несколько причин.

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Что стоит знать об "элитных" подразделениях десанта

В разведке Британии рассказали, что воздушно-десантные войска России активно были привлечены в нескольких заметных тактических операциях еще с начала российского вторжения. Речь идет о:

попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте,

остановку движения на оси Изюма с апреля,

а также недавние и дорогие переправы через реку Северский Донец.

Обратите внимание! Издание The New York Times опубликовало зрелищные фото, подтверждающие, что переправа в Белогоровке стала могилой для 400 россиян.

Следует объяснить, что подразделения ВДВ в основном состоит из профессиональных солдат-контрактников. Его члены имеют элитный статус и получают дополнительную плату. ВДВ использовался на миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.

Однако неудачи России на территории Украины свидетельствуют о:

стратегическое неправильное управление этим потенциалом,

неспособность России обеспечить преимущество в воздухе,

Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил,

– объяснили разведчики.

Там добавили, что неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самодовольство российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России.

Какая ситуация сейчас на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ , противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки кафиры пытались штурмовать Донбасс и Южное направление, но все их попытки поднялись на нет.

Накануне глава Луганской ОВ Сергей Гайдай опроверг фейк , касающийся "отрезанной Луганщины". Он отметил, что трасса Лисичанск – Бахмут, которую называют "дорогой жизни", контролируется украинскими военными. В то же время следует понимать, что кафиры ее беспощадно простреливают. Несколько дней назад кафиры уже пытались выйти на эту трассу . Тогда, сообщили в Генштабе, они понесли значительные потери.

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