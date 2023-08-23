Такое мнение 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. Он добавил, что без краха нынешнего режима в России и смены власти не будет и конца войны.

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Значение Крыма

Крым имеет сакральное значение непосредственно для Владимира Путина и его потеря означает его полное поражение. Здесь возникнет вопрос личной безопасности диктатора, чтобы выжить.

"Война в 2014 году, по крайней мере по мнению российских "элит", началась из-за аннексии Крыма. И когда Путин не сможет удержать его, это будет означать, что он не может удержать ничего. Он будет терять российские так называемые старые территории", – отметил оппозиционный политик.

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Впрочем, российские так называемые "элиты" не планируют никаких действий, чтобы ускорить смену власти в России, считает Пономарев. Они банально опасаются за свои жизни.

Думать об этом можно, но когда начнутся разговоры – это уже опасность, потому что никто не знает, кто кого предаст и когда донесет. Поэтому все произойдет в последний момент,

– объяснил он.

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