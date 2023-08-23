Такое мнение 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. Он добавил, что без краха нынешнего режима в России и смены власти не будет и конца войны.
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Значение Крыма
Крым имеет сакральное значение непосредственно для Владимира Путина и его потеря означает его полное поражение. Здесь возникнет вопрос личной безопасности диктатора, чтобы выжить.
"Война в 2014 году, по крайней мере по мнению российских "элит", началась из-за аннексии Крыма. И когда Путин не сможет удержать его, это будет означать, что он не может удержать ничего. Он будет терять российские так называемые старые территории", – отметил оппозиционный политик.
Илья Пономарев о крахе внутри России: смотреть видео
Впрочем, российские так называемые "элиты" не планируют никаких действий, чтобы ускорить смену власти в России, считает Пономарев. Они банально опасаются за свои жизни.
Думать об этом можно, но когда начнутся разговоры – это уже опасность, потому что никто не знает, кто кого предаст и когда донесет. Поэтому все произойдет в последний момент,
– объяснил он.
Позиции Владимира Путина: последние новости
- В России большие проблемы с экономикой – рубль достиг своего исторического минимума. Эти проблемы могут оказать значительное влияние и на диктатуру Путина.
- Путин не способен представлять Россию на международной арене. Из-за ордера МУС он фактически не может покинуть пределы страны. Остается под вопросом и его поездка в Турцию.
- Российские так называемые "элиты" недовольны такими процессами, поскольку диктатор больше не может защищать их бизнесы за границей. Поэтому при любом удобном случае они готовы будут предать Путина.
- Сам российский президент может быть триггером к расколу "великого государства". Он может делать все, чтобы когда потеряет власть, территории России разделились.