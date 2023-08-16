Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Внутри страны-агрессора достаточно жесткие правила по отношению к тем же остаткам так называемых "элит".
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Какая альтернатива
Итак, внутренние российские процессы не предполагают ничего положительного. Впрочем, есть альтернатива, как при этом можно сохранить свои деньги и выгодно предать Путина. Алексей Барановский считает, что при удобном случае "элиты" это сделают. Речь идет о приходе антипутинских организаций, которым сейчас необходима поддержка.
"Главное для "элит" сейчас – не финансировать войну, уклоняться от этого. Потому что и украинские, и западные службы следят за ними. Потом будут понимать кто и что делал", – сказал он.
Ситуация с так называемыми "элитами" в России: смотреть видео
Впрочем, вопрос поддержки тоже дилемма для "элит". Ведь за это они могут быть наказаны в стране-агрессоре.
Российский бизнес достаточно серьезный, они боятся публично помогать антипутинским силам, потому что к ним придет ФСБ. Самые умные понимают, что нужно класть яйца в разные корзины и не в оппозицию, которая собирается где-то за границей. Например, от Легиона будет многое зависеть,
– объяснил советник по вопросам коммуникации легиона "Свобода России".
Политические процессы в России: последние события
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