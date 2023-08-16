Про це 24 Каналу розповів радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Всередині країни-агресорки досить жорсткі правила по відношенню до тих самих залишків так званих "еліт".

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Яка є альтернатива

Тож, внутрішні російські процеси не передбачають нічого позитивного. Утім, є альтернатива як при цьому можна зберегти свої гроші і вигідно зрадити Путіна. Олексій Барановський вважає, що за зручної нагоди "еліти" це зроблять. Мовиться про прихід антипутінських організацій, яким зараз необхідна підтримка.

"Головне для "еліт" зараз – не фінансувати війну, ухилятися від цього. Бо і українські, і західні служби слідкують за ними. Потім розумітимуть хто і що робив", – сказав він.

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Утім, питання підтримки – теж дилема для "еліт". Адже за це вони наразі можуть бути покарані в країні-агресорці.

Російський бізнес досить серйозний, вони бояться публічно допомагати антипутінським силам, бо до них прийде ФСБ. Найрозумніші розуміють, що треба класти яйця в різні кошики і не в опозицію, яка збирається десь за кордоном. Наприклад, від Легіону багато чого залежатиме,

– пояснив радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії".

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