Видання пише, що російського генерала Сергія Суровікіна зняли з керівної посади та помістили під домашній арешт. Відповідні повідомлення поширюють також російські ЗМІ.
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Не може покинути квартиру
У блозі ВЧК-ОГПУ, який вважається близьким до російських силовиків, повідомили, що Суровікін зараз "під домашнім арештом". Він нібито не може покинути квартиру, в якій його тримають, але його можуть відвідувати.
"Генерал Армагедон" не з’являвся на публіці після походу ПВК "Вагнера" на Москву. Раніше з'являлися повідомлення, що він міг знати про те, що планував Пригожин.
"Офіційного розслідування немає, але Суровікін довго був у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання", — повідомили у ВЧК-ОГПУ.
Там також додали, що генералу порадили залягти на дно, щоб про нього "забули". Крім цього, у блозі написали, що рішення про остаточну долю Суровікіна має приймати одна людина, і "чим довше це триватиме, тим більше ця людина охолоне". Ймовірно, на увазі мали російського диктатора Владіміра Путіна.
Повідомлення з’явилося за кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, заявив, що Суровікіна усунули з посади командувача силами Кремля в Україні.
Водночас Соболєв натякнув, що Суровікін може зрештою повернутися, адже може бути корисним армії пізніше, якщо не буде встановлено, що він вчинив серйозні порушення.
У Кремлі ситуацію із Суровікіним ніяк не коментували, тож жодної офіційної інформації з цього приводу немає.
Суровікін вже давно не з'являвся на публіці
- 13 липня у The Wall Street Journal повідомляли, що Суровікіна утримують та допитують. Сталось це одразу після того, як з'ясувалось, що Суровікін мав інформацію про заколот Пригожина. Це підтверджують західні ЗМІ, однак підкреслюють, що він Пригожину не допомагав. Разом з Суровікіним затримали ще 13 старших офіцерів.
- Однак вже 15 липня видання "Дождь", посилаючись на власні джерела, заявило, що генерала все ж заарештували. За переконанням джерел Суровікін не допомагав Пригожину у заколоті, а лише "безконтрольно постачав боєприпаси" для ватажка вагнерівців.
- У Головному управлінні розвідки ще раніше наголошували, що російські спецслужби серйозно взялись за Суровікіна. Він ще напередодні заколоту був обмеженим у власних діях.