Издание пишет, что российского генерала Сергея Суровикина сняли с руководящей должности и поместили под домашний арест. Соответствующие сообщения также распространяют российские СМИ.

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Не может покинуть квартиру

В блоге ВЧК-ОГПУ, который считается близким российским силовикам, сообщили, что Суровикин сейчас "под домашним арестом". Он якобы не может покинуть квартиру, в которой его держат, но его могут посещать.

"Генерал Армагеддон" не появлялся на публике после похода ЧВК "Вагнера" на Москву. Ранее появлялись сообщения, что он мог знать о том, что планировал Пригожин.

"Официального расследования нет, но Суровикин долго был в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", — сообщили в ВЧК-ОГПУ.

Там также добавили, что генералу посоветовали залечь на дно, чтобы о нем "забыли". Кроме этого, в блоге написали, что решение об окончательной судьбе Суровикина должен принимать один человек, и "чем дольше это продлится, тем больше этот человек остынет". Вероятно, имели в виду российского диктатора Владимира Путина.

Сообщение появилось через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, заявил, что Суровикина отстранили от должности командующего силами Кремля в Украине.

В то же время Соболев намекнул, что Суровикин может в конце концов вернуться, ведь может быть полезным армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

В Кремле ситуацию с Суровикиным никак не комментировали, так что никакой официальной информации на этот счет нет.

Суровикин уже давно не появлялся на публике