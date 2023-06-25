Российская элита захотела величия

Важнейшей идеологемой российского внешнеполитического дискурса является сладострастное смакование неким "унижением", которое Россия испытывает последнюю четверть века вследствие поражения СССР в холодной войне. Эта демонстрация геополитических язв – любимое занятие всей политической элиты от азиопов Проханова и Дугина до яблочников Арбатова и Лукина.

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Непотопляемая советская "элита" вышла из величайшей геополитической катастрофы XX века "упакована", как никогда раньше. Но, обеспечив себя на несколько поколений вперед, она снова захотела не конституции, а азиопского величия – Золотой Орды, к которой мечтают приобщиться народы и государства.

Российская политическая элита никак не может понять, что она никому не нужна на постсоветском пространстве как "учитель жизни и центр тяготения". И это не потому, что "американка гадит", а потому, что путинская Дзюдохерия ни для кого не может быть привлекательной – ни для миллионов украинцев, стремившихся избавиться от своих бандитов у власти, ни для среднеазиатских диктаторов, которым не нужен "альфапахан" над ними с Кремля.

Ну, возможно, нашлись бы среди наших соседей какие-то социально близкие братья по уму, если бы хриплая от ненависти на Запад российская элита предложила им последовательный "Великий Антизападный Идеологический Проект". Однако всему миру известно, где эта элита хранит свои сокровища, какую медицину выбирает для себя и образование для детей.

Каждого нового руководителя в соседних странах Москва рано или поздно объявляла "прозападным" или "еще прозападнее", не замечая, что этим выносила приговор собственной политике. Где же те пророссийские, в ожидании которых строили в Кремле песочные замки своей новой империи? Может, все-таки что-то не так с нами и с нашей политикой, а президенты просто проукраинские, прогрузинские, пробелорусские?

Унижение по-русски

Неспособность российской элиты не только формально на бумаге, но и психологически воспринимать всерьез независимость "братских" стран, ее поразительная глухота к возможной реакции наших соседей и имперская надменность закономерно порождали цикл отчуждения и вражды по всему постсоветскому пространству.

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У обычных человеческих отношений претензия на "братское доминирование" становится приглашением к ненависти. Почему же такая очевидная глупость кажется образцом государственной мудрости, когда речь идет не об отношениях между людьми, а об отношениях между народами?

Агрессивная концепция "русского мира", ученически заимствованная у гитлеровской внешней политики 30-х годов прошлого века, и позорная попытка ее практической реализации в Украине стали апофеозом оргии "унижения".

Пациент дал наконец ответ на вопрос окружения, который уже давно озабочен его неадекватным поведением, о природе его униженности. Русский человек на рандеву истории, оказывается унижен, когда не может безнаказанно топтаться и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована.

С волшебным простодушием свидетельствуют об этом перед будущим трибуналом Миллер и Лукьянов в своем "философском трактате".

"Присоединив Крым и оказав поддержку антикиевским силам на Донбассе, Москва не просто провела красную линию, которую готова защищать любыми средствами. Россия не признавала реалии, возникшие после распада СССР, и не считала свои действия в отношении соседних стран (они были созданы уже после согласованных решений 1970 – 1980-х годов) нарушением достигнутых ранее договоров. Другими словами, Россия так никогда в полной мере и не согласилась с существованием нового мирового порядка, который Запад считал само собой разумеющимся, хотя к середине 2000-х годов мирился с ним как с данностью".

Так кто на самом деле "унизил" Россию?

Итак, Москва, как выясняется, всегда считала, что имеет право перекраивать границы новых соседних государств и вообще вести хозяйство там как угодно, потому что государства эти были созданы уже после 1991 года. Россия, кстати, тоже была создана уже после. В соответствии с этой "логикой" нужно отменить все нормы международного права, а заодно и границы. А как быть с десятком соглашений, заключенных Россией с Украиной и другими государствами не в 1970 – 1980-х годах, а уже после, включая ее обязательства по Будапештскому меморандуму?

Заметьте Ядерным оружием Кремль пугает не украинцев

И кто же это так поиздевался над слабой и униженной Россией, навязав ей незыблемые реалии нового мирового порядка? Проклятый Запад? Перестаньте обманывать самих себя. Запад был в ужасе от перспективы величайшей геополитической катастрофы XX века – распада ядерной сверхдержавы.

Президента США Джорджа Буша-старшего зашикали в украинской еще коммунистической Верховной Раде, когда в своей Chicken Kiev Speech он тщетно пытался убедить депутатов в необходимости сохранения Советского Союза. Я помню, как его советник по национальной безопасности Брент Скоукрофт восклицал в отчаянии в Вашингтоне: "С кем я теперь буду договариваться о ядерном оружии?"

Российская номенклатура рвалась к "независимости" от союзного центра и "сбросу балласта ненужных республик", чтобы не оказаться оттесненной на вторые роли при грядущем распиле многомиллиардной собственности. Лишь через несколько лет, изрядно нажравшись, она снова начала мечтаться о "геополитическом величии". В то же время в 1991 году Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения почти единогласно, а вовсе не под дулами автоматов натовских интервентов.