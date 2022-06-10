Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают есть собак

Российский оккупант рассказывает, что их командиры продают пайки, назначенные солдатам. Еще один разговор, перехваченный СБУ, свидетельствует об очередных случаях поедания собак.

СБУ продолжают публиковать перехваченные разговоры российских кафиров с их родными. Во время телефонного звонка один из захватчиков жалуется на нехватку еды и командиров, продающих их пайки. Еще один россиянин с радостью рассказывает массе, что он съел собаку.

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Едят собак, потому что пайки продают командиры

Российский оккупант рассказывает жене о жизни во время войны в Украине. В частности, он жалуется на питание. На одной из записей захватчик говорит, что их кормят только овощами. Они считаются "закуской".

Вот банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковь, капуста… Мы сразу же выбросили. Х**ня полна, как поросятам,

– рассказывает оккупант жене.

Россиянин добавляет, что виноваты в этом командиры. Потому что их пайки идут "налево". Их перепродают.

На второй записи захватчик просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала хочет придумать какой-нибудь "экзотический" вариант и говорит о барсуках. Затем – переходит к крысам. Однако угадать матери оккупанта так и не удалось.

"Собаку! Мясо хочется же!" – отвечает русский солдат.

Судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков. "Вторая армия мира" продолжает пробивать дно…

– пишут в СБУ.

Российские кафиры пытаются всячески сбежать из войны

Чего только не придумывают русские солдаты для того, чтобы сбежать из войны. Они придумывают множество способов, среди которых – и фиктивный брак.

Недавно СБУ обнародовала разговор российского оккупанта со своим знакомым. Во время телефонного звонка солдат признается, что просил подругу пойти в ЗАГС и подать заявление на женитьбу. Затем оккупант планировал пойти к командиру и отпроситься, он "не успевает на свою свадьбу".

Однако все методы солдат бесполезны. Вернуться домой позволяют только в трех условиях: собственное ранение или гибель или смерть родственника. В СБУ отмечают, что первые два варианта – вполне реальные.

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