По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, достаточно серьезные проблемы с дисциплиной и управлением войсками, дислоцируемыми в Песках, начались у российских офицеров еще в ноябре. Боевики так называемого "первого мотострелкового батальона" 11 полка "народной милиции", силами которого пытаются удержать поселок под Донецком, находятся на передовой без какого-либо отдыха уже несколько месяцев.

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Штабные генералы, ежедневно пускающие на убой сотни мобилизованных и местных террористов, сосредоточились на штурмах Авдеевки, но "забыли" о своих войсках в Песках, отдав им приказ "стоять до последнего".

Каждый второй с воспалением легких

Во время кровавых боев за Пески, начавшихся фактически с начала полномасштабного вторжения, российские оккупанты потеряли огромное количество техники и личного состава. Поэтому им пришлось перевести все имеющиеся в этом направлении силы в режим обороны.

Основной удар ВС России генералы перенаправили на Авдеевку. Именно в этот город-спутник Донецка начали стягивать все возможные подкрепления, тогда как группировку в Песках оставили фактически на произвол судьбы.

Именно в этот город-спутник Донецка начали стягивать все возможные подкрепления, тогда как группировку в Песках оставили фактически на произвол судьбы. Несколько месяцев боевики 1-го мотострелкового батальона находились под огнем защитников Украины, не имели достаточного количества боекомплекта и подкрепления. При этом по всем просьбам отправить им свежие силы командиры отвечали лишь обещаниями.

Все запросы на отпуск или ротацию российские офицеры также упорно игнорировали вплоть до наступления холодов.

Поскольку никаких существенных усилий по обеспечению подразделений так называемых "ДНР" и "ЛНР" теплой формой российское военное руководство не продемонстрировало, уже осенью на позициях боевиков в Песках начались существенные проблемы. Коллаборанты начали массово болеть, из-за чего многих пришлось отправлять в тыл на лечение.

Напомним, что, по информации Луганской ОВА, в регионе переполнены больницы с российскими оккупантами. Раненым "Ванькам" не хватает кроватей, вещей и медицинского персонала.

Большие санитарные и боевые потери достаточно серьезно проредили позиции захватнического войска, однако выделить силы на ротацию в штабе так и не смогли, потому что с задачей захватить Авдеевку они до сих пор не справились. Так что страдания "народных милиционеров" не прекращались ни на день.

Крайне серьезно на ситуацию повлияла зима, к которой оккупанты оказались неподготовленными. Едва одетые в гражданское боевики начали бунтовать и требовать от руководства хотя бы снабдить их медпрепаратами. Понятно, что ни одна их просьба не была удовлетворена, однако наиболее тяжелых больных начали все же увозить в донецкие больницы. Пока количество боевиков на позициях не стало недостаточным для удержания фронта.

Понимая, что любое наступление ВСУ может привести к серьезным проблемам на фронте, командиры решили полностью остановить любые переводы своего "пушечного мяса" в тыл. Мол, лечитесь на местах, выкручивайтесь как хотите, но позиции не покидать.

Уже в середине декабря 2022 года в Песках практически не осталось ни одного здорового боевика. Каждый второй брошенный командованием на фронте имел воспаление легких, высокую температуру и проблемы с сознанием. Из-за такого отношения к себе со стороны офицеров протестные настроения среди оккупантов достигли своего апогея.

Впрочем, поскольку позволить себе демонстрировать очередной жест доброй воли командиры не могли, а отправлять подразделение на ротацию не хотели, в штабе мотострелкового полка решили поступить в духе российских военачальников: отдали приказ игнорировать любые жалобы на здоровье со стороны солдат, а их просьбы о ротации или отправке на лечение считать дезертирством.

10 лежачих больных показательно расстреляли

Чтобы показать подчиненным, что шутки кончились, на позиции пришлось прибыть целой делегации из руководства "народной милиции". Подконтрольные российским вооруженным силам террористы с высокими званиями без намеков проинспектировали блиндажи и окопы в Песках и назвали больных боевиков трусами, желающими бежать домой.

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После пафосных вещей о "необходимости служить родине" командиры показательно расстреляли 10 лежащих оккупантов "по законам военного времени", после чего скрылись в Донецке.

После такого приезда командования боевики в поселке начали жаловаться на самочувствие гораздо меньше, однако количество заболевших, конечно, никак не уменьшилось. Офицеры же среднего звена начали выполнять приказ и пускать в расход всех, кто уже на самом деле не может держать в руках оружие. Командиры на местах, которые живут подальше от фронта в тепле, объявили подчиненным, что будут "организовывать выезд" трехсотых на лечение. Однако на самом деле всех нуждающихся в медицинской помощи в стационаре отвозят в ближайшую посадку и расстреливают.