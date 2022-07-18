От греха подальше: русские корабли отошли от берегов Крыма к Новороссийску

россияне отвели свои корабли от берегов Крыма к Новороссийску. Очевидно, дела у оккупантов плохие.

Оккупанты держали свой флот в море возле Севастополя. Об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций 18 июля.

Обратите внимание Массированный обстрел и взрыв вражеских складов в Новой Каховке: основное за 145 день войны

Боитесь – правильно делаете

россияне от греха подальше перебазировали часть своего дырявого флота из Севастополя в новороссийск. Боитесь – правильно делаете,

– говорится в сообщении.



россияне перебазировали свой флот из Севастополя в Новороссийск / Фото Управление стратегических коммуникаций

ВСУ остановили несколько штурмов врага на Донбассе

Украинские военные продолжают держать оборону и отражать наступление оккупантов. За ночь 18 июля оккупанты пытались атаковать три направления Донбасса, но все тщетно.

ВСУ остановили штурм врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки. Речь идет о Донецком направлении.

Такая же участь постигла россиян на Бахмутском направлении. Враг штурмовал район Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но безрезультатно. Украинские военные остановили их, и те вынуждены были отойти.

На Авдеевском и Кураховском направлениях все оккупанты пытались атаковать Каменку, Новомихайловку и Угледар. ВСУ не только отбросили их, но и частично ликвидировали.

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 17 июля: видео