Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Оккупанты забрали ракетоносители из-за мощного шторма

Сейчас на Черном море продолжает бурлить мощный шторм. Речь идет о 5 – 7 баллах. Раньше таких показателей не фиксировали.

Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью скрывается в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители, они собирают информацию о надводной обстановке,

– отметила Гуменюк.

Тем временем в Азовском шторм в 2-3 балла. Однако, для этого моря это тоже достаточно мощно. Там пока нет на дежурстве вражеских кораблей.

Обратите внимание! Угроза ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется, поскольку гипотетически враг может осуществить обстрел из пунктов базирования.

Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что Россия очень часто не соблюдает общеустановленные правила. Кроме того, для выведения на боевое дежурство в открытое море для залпа ракетоносителя достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно,

– подчеркнула глава прессцентра.

Когда украинские воины завершат обучение на Patriot

Украинские военные продолжают овладевать системами противовоздушной обороны "Петриот". Интересно, что наши защитники опережают график учений. Об этом сообщил атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий.

Он отметил, что тренировки завершат уже через несколько недель. Также Кременецкий отметил, что сроки обучения удалось сократить благодаря опыту украинских военных.