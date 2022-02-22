На мой взгляд, количество, частота и направления поездок глав стран свидетельствуют о консолидированной поддержке Украины со стороны стран коллективного Запада. А визит директора ЦРУ был знаковым. Сначала улетают в Киев, затем – в Москву, и соответственно – в Берлин или Брюссель.

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О чем это свидетельствует?

Прежде всего, о том, что с Украиной консультируются, а затем отрабатывается общая стратегия поведения с Россией. А потом, с учетом московского видения, уже всеобщая стратегия и тактика поведения стран коллективного Запада. Это свидетельствует о том, что украинский вопрос не решают за спиной Украины.

Также добавлю, что последний визит директора ЦРУ в Киев наглядно опроверг пророссийские тезисы о наличии агентуры Москвы в высшем руководстве страны.

Вбрасываемый тезис о российских "кротах" в украинской верхушке, по меньшей мере, не соответствовал действительности. Ибо ни одно разведобщество не будет делиться разведданными, понимая, что они станут достоянием страны-оккупанта.

Усилия Москвы носили обратный характер / Фото Getty Images

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Украину поддерживает мир

Кроме того, массовые визиты западных лидеров говорят о консолидированной поддержке Украины со стороны государств Запада. Причем речь идет не только о политической, но и о военно-технической поддержке.

Усилия Москвы – говорится о концентрации войск и ультиматумы как Украине, так и странам Запада – носили обратный характер. Это все привело к консолидации и углубленным военно-политическим контактам руководства стран.

Напомню:

США утвердили проект оборонного бюджета на 2022 год. В нем предусмотрено направление 300 миллионов долларов военной помощи для Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты на фоне предполагаемого вторжения России выделяют Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий.

Канада приняла решение предоставить Украине летальное оружие на 6,1 миллиона долларов на фоне военной агрессии Российской Федерации.

Также канадское правительство предложило помощь Украине в виде кредита в 393 миллиона долларов.

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