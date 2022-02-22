На мою думку, кількість, частота і напрямки поїздок очільників країн свідчать про консолідовану підтримку України з боку країн колективного Заходу. А візит директора ЦРУ був знаковим. Спочатку летять у Київ, потім – у Москву, і відповідно – у Берлін чи Брюссель.

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Про що це говорить?

Передусім про те, що з Україною консультуються, а потім відпрацьовується спільна стратегія поведінки з Росією. А потім, з урахуванням московського бачення, вже загальна стратегія і тактика поведінки країн колективного Заходу. Це наочно свідчить про те, що українське питання не розв'язують за спиною України.

Також додам, що останній візит директора ЦРУ в Київ наочно спростував проросійські тези про наявність агентури Москви у вищому керівництві країни.

Теза, що вкидалася, про російських "кротів" в українській верхівці, щонайменше не відповідала дійсності. Бо жодне розвідтовариство не буде ділитися розвідданими, розуміючи, що вони стануть надбанням країни-окупанта.

Зусилля Москви мали зворотний характер / Фото Getty Images

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Україну підтримує світ

Крім того, масові візити західних лідерів свідчать про консолідовану підтримку України з боку держав Заходу. Причому йдеться не лише про політичну, а передусім про військово-технічну підтримку.

Зусилля Москви – мовиться про концентрацію військ та ультиматуми як Україні, так і країнам Заходу – мали зворотний характер. Це все призвело до консолідації та поглиблених військово-політичних контактів керівництва країн.

Нагадаю:

США затвердили проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. У ньому передбачено спрямування 300 мільйонів доларів військової допомоги для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати на тлі ймовірного вторгнення Росії виділяє Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій.

Канада прийняла рішення надати Україні летальну зброю на 6,1 мільйона доларів на тлі військової агресії Російської Федерації.

Також канадський уряд запропонував допомогу Україні у вигляді кредиту на 393 мільйони доларів.

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