По информации оперативного командования "Юг", судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве. По всей вероятности, это могла быть одна из российских мин, которые оккупанты разбросали в Черном море.

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Малое судно могло взорваться на мине

В ОК "Юг" отметили, что 28 июля в районе устья Быстрое, соединяющего Дунай с Черным морем, взорвалось малое гидрографическое судно. В результате этого оно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет,

– отметили защитники.

По информации USM, судно "Шляховик" могло взорваться именно на мине. Оно принадлежит Госгидрографии.

Степень повреждений, полученных судном в результате подрыва, установят эксперты. В настоящее время "Шляховик" стоит на волнорезе на входе в Быстрое со стороны Черного моря. На месте работают спасатели.

Интересно! После освобождения острова Змеиный Украина смогла открыть судоходство устьем Быстрое. Так, 10 июля удалось разблокировать путь в украинские Дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

Смотрите фото, какие повреждения получило судно / Фото USM

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