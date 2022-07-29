По информации оперативного командования "Юг", судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве. По всей вероятности, это могла быть одна из российских мин, которые оккупанты разбросали в Черном море.
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Малое судно могло взорваться на мине
В ОК "Юг" отметили, что 28 июля в районе устья Быстрое, соединяющего Дунай с Черным морем, взорвалось малое гидрографическое судно. В результате этого оно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.
Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет,
– отметили защитники.
По информации USM, судно "Шляховик" могло взорваться именно на мине. Оно принадлежит Госгидрографии.
Степень повреждений, полученных судном в результате подрыва, установят эксперты. В настоящее время "Шляховик" стоит на волнорезе на входе в Быстрое со стороны Черного моря. На месте работают спасатели.
Смотрите фото, какие повреждения получило судно / Фото USM
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