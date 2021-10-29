ДТП произошло на 90-м километре трассы. Жертвой аварии стал один человек. Кроме того, известно о еще одном пострадавшем.

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Российские пограничники в Армении

Осенью 2021 года Армения сообщила о размещении российских пограничников в Тавушской области. Эта территория на северо-востоке страны граничит с Азербайджаном.

На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники,

– подчеркнули тогда в Армении.

Минобороны Армении тогда сообщило, что процесс происходит в рамках армяно-российского сотрудничества.

В то же время министр обороны Армении Аршак Карапетян во время заседании коллегии ведомства поручил "исключить любые попытки продвижения противника или улучшения позиций".

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