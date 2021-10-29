ДТП сталася на 90-у кілометрі траси. Жертвою аварії стала одна людина. Окрім того, відомо про ще одного постраждалого.
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Російські прикордонники у Вірменії
Восени 2021 року Вірменія повідомила про розміщення російських прикордонників у Тавушській області. Ця територія на північному сході країни межує з Азербайджаном.
На ділянці села Воскепар Тавушської області розміщені російські прикордонники,
– наголосили тоді у Вірменії.
Міноборони Вірменії тоді повідомило, що процес відбувається у межах вірмено-російського співробітництва.
Водночас міністр оборони Вірменії Аршак Карапетян під час засіданні колегії відомства доручив "виключити будь-які спроби просування противника або поліпшення позицій".