Кремль готовий до вторгнення

Так от, ці американські аналітики попереджають, і українська розвідка з тим згодна, що Росія натепер перебуває буквально за півкроку від військового вторгнення у Білорусь та Вірменію.

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Попередження, звісно, тривожне, але для нас із вами воно трохи дивне, в тому плані, що ми ж з вами і так про ці небезпеки давно-давно наче знали. Я у жодному разі не претендую ані на лаври провидця, ані на лаври експерта-міжнародника, але не можу не потішитися.

Росія виграла від війни Вірменії та Азербайджану

Обговорювали, що від остатньої війни між Азербайджаном та Вірменією найбільше виграла саме Росія, яка під виглядом миротворців отримала можливість своїми війська ту Вірменію фактично окупувати. Обговорювали ми і Білорусь, що під виглядом спільних з Мінськом вересневих військових навчань Росія фактично просто передислокувала туди свої регулярні війська.

Частину з них потому Москва відвела назад на зимові квартири, але більшість таки залишилися у Білорусі, так само як залишилися там майже уся бронетехніка з артилерією. Тобто те все, що вчиняє Росія на території так званих пострадянських країн – нам із вами, українцям, очевидне.

Поруч з нами відбувається, ну і мотиви Росії нам із вами вже зрозуміли і знову ж таки вже очевидні. Відповідно нам із вами ті американські аналітики жодним чином Америку як то кажуть тут не відкрили, з їхніми попередженнями про окупацію Росією Білорусі та Вірменії.

Але це нам із вами, тоді як для решти світу, який далекий від розуміння маніакальних ідей Путіна із відновлення Радянського Союзу, такий от звіт від поважного аналітичного центру, такі от попередження – вони дійсно можуть стати одкровенням.

Зверніть увагу! Такі звіти дійсно дуже важливі і потрібні, адже саме на їх основі Білий дім, Єлисейський Палац, Празький град або ж Даунінг-стріт і будують свої стратегії із протидії Кремлю.

Тому у жодному разі не можна недооцінювати подібну аналітику від RAND, навіть якщо нам з вами здається, що там просто констатують очевидне, і що 2 тисячі співробітників тієї RAND просто штани на роботі просиджують, і той їхній аналітичний звіт можна безкоштовно почути від пересічного київського таксиста.

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