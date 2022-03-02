Перед этим объявили воздушную тревогу. Людей призывали уйти в укрытие.

Важно Этот народ не победить, – жители Одессы готовятся защищать город, красноречивое видео

Настроения среди гражданского населения в Одессе радикальные – они не собираются сдавать Россию. Общественный активист Михаил Кузаконь рассказал о настроениях горожан.

Волонтерские организации заработали на полную мощь. Одессу не сдадим, я в это верю искренне. Если враг сюда придет – Одессу не сдадим. Слава Украине,

– заверил он.

Кузаконь, как и все украинцы, уверен, что победа будет за нами.

Добавим, что Владимир Зеленский уволил Сергея Гриневецкого с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил Максима Марченко.

Активист Сергей Стерненко написал, что находившийся на этом посту Гриневецкий саботировал обеспечение и работу теробороны.

"Он должен быть не просто уволен, а уйти под трибунал. Надеюсь, новый глава ОГА будет максимально способствовать защите региона. Приветствую это решение президента и спасибо за кадровую смену", – подчеркнул Стерненко.