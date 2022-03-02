Перед цим оголосили повітряну тривогу. Людей закликали піти в укриття.

Важливо Цей народ не перемогти, – жителі Одесі готуються боронити місто, промовисте відео

Настрої серед цивільного населення в Одесі радикальні – вони не збираються здавати місто Росію. Громадський активіст Михайло Кузаконь розповів про настрої містян.

"Волонтерські організації запрацювали на повну потужність. Одесу не здамо, я в це вірю щиро. Якщо ворог сюди прийде – Одесу не здамо. Слава Україні",

– запевнив він.

Кузаконь, як і усі українці, впевнений, що перемога буде за нами.

Додамо, що Володимир Зеленський звільнив Сергія Гриневецького з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та призначив Максима Марченка.

Активіст Сергій Стерненко написав, що Гриневецький, що був на цій посаді, саботував забезпечення і роботу тероборони.

"Він має бути не просто звільнений, а піти під трибунал. Сподіваюсь, новий очільник ОДА максимально сприятиме захисту регіону. Вітаю це рішення президента та дякую за кадрову зміну", – наголосив Стерненко.

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