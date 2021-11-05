В течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушали режим тишины. В большинстве случаев они применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Что известно о состоянии раненого бойца

В результате атаки противника военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После того как защитнику оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Обратите внимание! Украинские бойцы ответили на вооруженные провокации оккупантов и открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного оружия. Это заставило боевиков прекратить обстрелы.

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