В течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушали режим тишины. В большинстве случаев они применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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Что известно о состоянии раненого бойца
В результате атаки противника военнослужащий Объединенных сил получил ранение. После того как защитнику оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
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