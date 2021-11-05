Протягом поточної доби проросійські бойовики 5 разів порушували режим тиші. У більшості випадків вони застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Що відомо про стан пораненого бійця

Внаслідок атаки противника військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Після того, як захиснику надали домедичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я медики оцінюють задовільний.

Зверніть увагу! Українські бійці відповіли на збройні провокації окупантів й відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненої зброї. Це змусило бойовиків припинити обстріли.

Де гатили окупанти 5 листопада:

неподалік Лебединського – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Причепилівки – з мінометів калібру 120 міліметрів;

у бік Болотеного, Кримського та Луганського – з мінометів калібру 82 міліметра.

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