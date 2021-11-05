Хоча обстріл відбувся ще 3 листопада, у штабі про нього розповіли лише ввечері наступного дня. Схоже, жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу вдалося уникнути.

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Обстріл КПВВ на Донбасі

Обстріл бойовиків тривав з 18:57 до 19:25 вечора 3 листопада. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я,

– заявили в штабі Операції.

Щоб не допустити напруження на лінії фронту, українська сторона в СЦКК повідомила про обстріл місію ОБСЄ та попросила в найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню.



Бойовики обстріляли КПВВ "Золоте" на Донбасі / Фото ООС

"Українські підрозділи в районах проведення ООС продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Росії", – запевнили в штабі.



Бойовики з міномета гатили по КПВВ / Фото ООС

Зверніть увагу! Протягом усієї агресії, яка триває з 2014 року, росіяни неодноразово обстрілювали КПВВ та інші інфраструктурні об'єкти та житлові квартали населених пунктів.



Зокрема, 13 січня 2015 року російські регулярні війська здійснили артилерійський обстріл по рейсовому автобусу біля українського пункту пропуску під Волновахою. Тоді загинули 12 людей, ще 18 зазнали поранень.

Публікація штабу ООС:

03.11.2021 з 18.57 до 19.25 із боку позицій незаконних збройних формувань ОРЛО в районі Золоте-5 було здійснено обстріл КПВВ "ЗОЛОТЕ" із застосуванням міномету калібру 82 міліметри.

Внаслідок зазначеного обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.

Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я.

З метою недопущення ескалації напруженості на лінії зіткнення Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місію ОБСЄ та попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню, дати оцінку таким порушенням та провести моніторингові заходи у вказаному районі.

Українські підрозділи в районах проведення Операції об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.