Хоча обстріл відбувся ще 3 листопада, у штабі про нього розповіли лише ввечері наступного дня. Схоже, жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу вдалося уникнути.
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Обстріл КПВВ на Донбасі
Обстріл бойовиків тривав з 18:57 до 19:25 вечора 3 листопада. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.
Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я,
– заявили в штабі Операції.
Щоб не допустити напруження на лінії фронту, українська сторона в СЦКК повідомила про обстріл місію ОБСЄ та попросила в найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню.
Бойовики обстріляли КПВВ "Золоте" на Донбасі / Фото ООС
"Українські підрозділи в районах проведення ООС продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Росії", – запевнили в штабі.
Бойовики з міномета гатили по КПВВ / Фото ООС
Публікація штабу ООС:
03.11.2021 з 18.57 до 19.25 із боку позицій незаконних збройних формувань ОРЛО в районі Золоте-5 було здійснено обстріл КПВВ "ЗОЛОТЕ" із застосуванням міномету калібру 82 міліметри.
Внаслідок зазначеного обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.
Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я.
З метою недопущення ескалації напруженості на лінії зіткнення Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місію ОБСЄ та попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню, дати оцінку таким порушенням та провести моніторингові заходи у вказаному районі.
Українські підрозділи в районах проведення Операції об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.