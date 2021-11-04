При повномасштабній війні буде "кривава лазня" для обох сторін. Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Україна розробила план

За словами політика, легко не буде нікому. Однак у Росії немає вирішальної переваги. Успіх може бути "50 на 50". Збройні сили України готові до будь-якого розвитку сценарію, навіть до повномасштабного конфлікту.

"Ми готові навіть не тільки для проведення повномасштабної оборони, а й до переходу до контрнаступу за окремими напрямками", – зазначив Арестович.

Загальний план і сценарій реагування розробили у квітні разом з іноземними партнерами.

Битимуться не тільки військові

Речник зазначив, що агресор може зіткнутись із потужним опором, оскільки за Україну битимуться не тільки військові. Після цього російські збройні сили можуть втратити боєздатність років на 5.

Стріляти будуть з кожного вікна. І в міру просування їх... опір буде наростати. Так що легкої прогулянки тут не буде,

– наголосив Арестович.

Крім того, після цього на Росію можуть чекати великі санкції та штрафи. Також посадовець розповів, що більше побоюється економічного тиску з боку Росії та інших інструментів, які вона може використовувати.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону України. Однак в українській розвідці зазначили, що військ окупантів біля кордону не побільшало.