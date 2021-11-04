При полномасштабной войне будет "кровавая баня" для обеих сторон. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Украина разработала план

По словам политика, легко не будет никому. Однако у России нет решающего преимущества. Успех может быть "50 на 50". Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию сценария, вплоть до полномасштабного конфликта.

"Мы готовы даже не только к проведению полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям", – отметил Арестович.

Общий план и сценарий реагирования разработали в апреле вместе с иностранными партнерами.

Сразятся не только военные

Спикер отметил, что агрессор может столкнуться с мощным сопротивлением, поскольку за Украину будут сражаться не только военные. После этого российские вооруженные силы могут потерять боеспособность лет на 5.

Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их... сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет,

– подчеркнул Арестович.

Кроме того, после этого Россию могут ждать большие санкции и штрафы. Также чиновник рассказал, что больше опасается экономического давления со стороны России и других инструментов, которые она может использовать.

Обратите внимание! В конце октября американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе Украины. Однако в украинской разведке отметили, что войск оккупантов у границы не стало больше.