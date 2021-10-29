Якщо ж Путін піде в Україну з повною силою, його чекає неминуча поразка. Про це речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив в ефірі одного з телеканалів.
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"Вони не здатні нас перемогти"
Навіть якби Росія хотіла розв'язати тривалий конфлікт, вона не зробила б це шляхом повномасштабного вторгнення, вважає Арестович. Так Кремль не вирішить своїх політичних завдань військовим шляхом.
Будь-яке повномасштабне вторгнення в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил і можливий кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка, стратегічний тупик, нам не буде весело однозначно…,
– сказав Арестович.
На що наразиться Росія у разі повного вторгнення, на думку радника Єрмака:
- на величезні втрати бойового і технічного складу;
- на міжнародні санкції.
Наостанок Арестович назвав це "найбезглуздішою дією у зовнішній політиці". Мета ж того, що Росія підганяє свою техніку – залякати Україну. Мовляв, це звичайне брязкання зброєю.
Стягування війська Росії на Донбас: останні новини
- Протягом жовтня на Донбасі "опинилася" важка збройна техніка російських збройних сил. Так, українська розвідка повідомила про 10 відремонтованих машин бойової піхоти і бронетранспортерів.
- Також на окуповані території росіяни перекинули протипіхотні міни, пальне, безпілотники і набої.
- Наприкінці вересня на кордоні Росії і Білорусі відбулися масштабні навчання "Захід-2021". З цього приводу Росія підігнала багато своєї техніки і військових.
- Втім, після закінчення навчань вона не поспішала їх відводити. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що неподалік України залишаються 19 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких щонайменше тисяча людей.