Такие выводы обнародовала независимая комиссия по расследованию. Она работала в Ливии под эгидой ООН.

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Список причастных к преступлениям – пока засекречен

Доклад представят 7 октября в Женеве. Авторы составили список лиц, которых можно привлечь к ответственности за преступления. Список пока остается засекреченным.

В докладе говорится о деятельности на территории Ливии ЧВК "Вагнера". Бойцы совершали военные преступления, среди которых – расстрел военнопленных. Также "вагнеровцы" устанавливали мины, на которых подрывались и местные жители.

Кто виновен в преступлениях во время войны в Ливии (по данным расследования):

  • Ливийская армия генерала Халифы Хафтара – именно за нее воевали россияне.
  • Подразделения международно признанного правительства в Триполи.

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Что известно о войне в Ливии:

  • Гражданская война в стране началась в 2011 году.
  • Сначала против режима Муамара Каддафи выступили племена провинции Киренаика и некоторые части армии.
  • С марта 2011 года поддержку повстанцам оказывала авиация ООН.
  • Противостояние завершилось гибелью диктатора в октябре 2011 в городе Сирт.
  • Уже после его смерти противостояние в стране продолжилось: с 2014 года началась так называемая Вторая гражданская война в Ливии.
  • Сейчас достигли договоренности о прекращении огня.
  • В Москве тем временем отрицают, что россияне участвовали в боевых действиях в Ливии.