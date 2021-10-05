Такие выводы обнародовала независимая комиссия по расследованию. Она работала в Ливии под эгидой ООН.

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Список причастных к преступлениям – пока засекречен

Доклад представят 7 октября в Женеве. Авторы составили список лиц, которых можно привлечь к ответственности за преступления. Список пока остается засекреченным.

В докладе говорится о деятельности на территории Ливии ЧВК "Вагнера". Бойцы совершали военные преступления, среди которых – расстрел военнопленных. Также "вагнеровцы" устанавливали мины, на которых подрывались и местные жители.

Обратите внимание! Информация о минных полях была на планшете, который оставил один из бойцов ЧВК. Информацию обнародовала британская пресса.

Кто виновен в преступлениях во время войны в Ливии (по данным расследования):

Ливийская армия генерала Халифы Хафтара – именно за нее воевали россияне.

Подразделения международно признанного правительства в Триполи.

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Что известно о войне в Ливии: