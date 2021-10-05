Такі висновки оприлюднила незалежна комісія з розслідування. Вона працювала в Лівії під егідою ООН.

До теми Хто і чому наймає росіян воювати в Лівії: деталі скандального розслідування Пентагону

Список причетних до злочинів – поки засекречений

Доповідь представлять 7 жовтня у Женеві. Автори уклали перелік осіб, яких можна притягнути до відповідальності за злочини. Список поки залишається засекреченим.

У доповіді мовиться про діяльність на території Лівії ПВК "Вагнера". Бійці скоювали військові злочини, серед яких – розстріл військовополонених. Також "вагнерівці" встановлювали міни, на яких підривались і місцеві жителі.

Зверніть увагу! Дані про мінні поля були на планшеті, який залишив один з бійців ПВК. Інформацію оприлюднила британська преса.

Хто винен у злочинах під час війни у Лівії (за даними розслідування):

Лівійська армія генерала Халіфи Хафтара – саме за неї воювали росіяни.

Підрозділи міжнародно визнаного уряду у Триполі.

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Що відомо про війну у Лівії: