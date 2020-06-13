На оккупированном Донбассе не утихают враждебные обстрелы. Так, 12 июня пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали они при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение, в частности – минометы калибров 120 и 82 миллиметра. В ход шли также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Вследствие враждебных действий был ранен украинский воин.

Впрочем, на провокации оккупантов украинские военные отреагировали вовремя, передает штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники стреляли:

Возле Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра;

– из минометов калибра 82 миллиметра; У Верхнеторецкого – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Неподалеку Водяного – с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Вблизи Марьинки – с гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметов;

– с гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметов; По оборонительным укреплениям на подступах к Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь:

По опорным пунктам неподалеку Луганского – 4 раза в течение суток с минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– 4 раза в течение суток с минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Рядом с Крымским – из минометов 82 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие этих многочисленных вражеских обстрелов один военный получил ранения.

В то же время, украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника. По данным разведки, 12 июня защитники уничтожили 2 и ранили не менее 3 российских захватчиков.

С начала новых суток оккупанты уже дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты неподалеку Славного. А по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.



Карта оккупированных территорий / 24 канал