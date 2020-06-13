На окупованому Донбасі не стихають ворожі обстріли. Так, 12 червня проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Використовували вони при цьому заборонене мінськими угодами озброєння, зокрема, – міномети калібрів 120 та 82 міліметри. У хід ішли також гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя. Внаслідок ворожих дій був поранений український воїн.

Втім, на провокації окупантів українські військові відреагували вчасно, передає штаб ООС. Важливо Перемир'я не працює: 24 українські військові отримали поранення протягом тижня на Донбасі В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці стріляли: Біля Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри;

– з мінометів калібру 82 міліметри; Біля Верхньоторецького – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Неподалік Водяног о – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

о – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Поблизу Мар’їнки – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; По оборонних укріпленнях на підступах до Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь: По опорних пунктах неподалік Луганського – 4 рази впродовж доби із мінометів калібру 120 міліметрів і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– 4 рази впродовж доби із мінометів калібру 120 міліметрів і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Поруч із Кримським – з мінометів 82 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок цих численних ворожих обстрілів один військовий отримав поранення. Водночас, українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли вогонь противника. За даними розвідки, 12 червня оборонці знищили 2 та поранили щонайменше 3 російських загарбників. Від початку нової доби окупанти вже двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік Славного. А по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із заборонених артилерійських систем калібру 122 міліметри.

Карта окупованих територій / 24 канал