Протягом минулого тижня в Донецькій області проросійські бойовики постійно обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті було поранено аж 24 українських бійців.

В результаті обстрілів окупантами з артилерійської та снайперської зброї поранено трьох українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

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Коли і де стріляли бойовики на Донеччині

Російські найманці 15 разів відкривали вогонь по наших захисниках. Зокрема, в період з 4 по 11 червня бойовики били по позиціях ЗСУ:

поблизу Луганського, Миронівського та Новолуганського Бахмутського району,

біля Водяного, Павлополя і Чермалика Волноваського району,

неподалік міст Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка.

Крім того, в Красногорівці в результаті артобстрілу пошкоджено житловий будинок.

Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу