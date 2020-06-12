Перемир'я не працює: 24 українські військові отримали поранення протягом тижня на Донбасі
Протягом минулого тижня в Донецькій області проросійські бойовики постійно обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті було поранено аж 24 українських бійців.
В результаті обстрілів окупантами з артилерійської та снайперської зброї поранено трьох українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.
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Коли і де стріляли бойовики на Донеччині
Російські найманці 15 разів відкривали вогонь по наших захисниках. Зокрема, в період з 4 по 11 червня бойовики били по позиціях ЗСУ:
- поблизу Луганського, Миронівського та Новолуганського Бахмутського району,
- біля Водяного, Павлополя і Чермалика Волноваського району,
- неподалік міст Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка.
Крім того, в Красногорівці в результаті артобстрілу пошкоджено житловий будинок.
Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.