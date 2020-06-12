За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 українських військових отримали поранення, а 1 – бойове травмування. Однак дії проросійських бойовиків не залишилися без відповіді – щонайменше 8 вбитих та ще 8 поранених.

Проросійські бойовики, порушуючи мінські домовленості, обстріляли наші позиції із озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Де було найгарячіше

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкрили вогонь поблизу:

Мар’їнки;

Новомихайлівки;

Гнутового;

Новотроїцького;

Чермалика;

Павлополя.

Наші військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики відкрили вогонь неподалік:

Оріхового;

Хутора Вільного;

Кримського;

Новоолександрівки;

Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один захисник – бойове травмування.

Втрати окупантів

Українські бійці дали гідну відсіч. За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

Ситуація від початку поточної доби

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли наші позиції неподалік населеного пункту Луганське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції біля Верхньоторецького. За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал