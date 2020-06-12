Оккупанты ранили 3 украинских военных и получили достойный отпор: как минимум 8 убитых
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, а 1 – боевое травмирование. Однако действия пророссийских боевиков не остались без ответа – минимум 8 убитых и 8 раненых.
Пророссийские боевики, нарушая минские договоренности, обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Где было горячее всего
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открыли огонь вблизи:
- Марьинки;
- Новомихайловки;
- Гнутова;
- Новотроицкого;
- Чермалыка;
- Павлополя.
Наши военнослужащие решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики открыли огонь неподалеку от:
- Орехова;
- Хутора Вольного;
- Крымского;
- Новоалександровки;
- Луганского.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирование.
Потери оккупантов
Украинские бойцы дали достойный отпор. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще минимум восьмерых ранили.
Ситуация с начала текущих суток
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции неподалеку от населенного пункта Луганское.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – позиции возле Верхнеторецкого. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.