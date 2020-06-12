За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, а 1 – боевое травмирование. Однако действия пророссийских боевиков не остались без ответа – минимум 8 убитых и 8 раненых.

Пророссийские боевики, нарушая минские договоренности, обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Где было горячее всего

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открыли огонь вблизи:

Марьинки;

Новомихайловки;

Гнутова;

Новотроицкого;

Чермалыка;

Павлополя.

Наши военнослужащие решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики открыли огонь неподалеку от:

Орехова;

Хутора Вольного;

Крымского;

Новоалександровки;

Луганского.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирование.

Потери оккупантов

Украинские бойцы дали достойный отпор. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще минимум восьмерых ранили.

Ситуация с начала текущих суток

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции неподалеку от населенного пункта Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – позиции возле Верхнеторецкого. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий / 24 канал