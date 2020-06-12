Перемирие не работает: 24 украинских военных получили ранения в течение недели на Донбассе
В течение прошлой недели в Донецкой области пророссийские боевики постоянно обстреливали позиции ВСУ. В результате были ранены аж 24 украинских бойца.
В результате обстрелов оккупантами из артиллерийского и снайперского оружия ранены трое украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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Когда и где стреляли боевики на Донетчине
Российские наемники 15 раз открывали огонь по нашим защитникам. В частности, в период с 4 по 11 июня боевики били по позициям ВСУ:
- вблизи Луганского, Мироновского и Новолуганского Бахмутского района,
- возле Водяного, Павлополя и Чермалыка Волновахского района,
- недалеко от городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка.
Кроме того, в Красногоровке в результате артобстрела поврежден жилой дом.