В течение прошлой недели в Донецкой области пророссийские боевики постоянно обстреливали позиции ВСУ. В результате были ранены аж 24 украинских бойца.

В результате обстрелов оккупантами из артиллерийского и снайперского оружия ранены трое украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Когда и где стреляли боевики на Донетчине

Российские наемники 15 раз открывали огонь по нашим защитникам. В частности, в период с 4 по 11 июня боевики били по позициям ВСУ:

вблизи Луганского, Мироновского и Новолуганского Бахмутского района,

возле Водяного, Павлополя и Чермалыка Волновахского района,

недалеко от городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка.

Кроме того, в Красногоровке в результате артобстрела поврежден жилой дом.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала