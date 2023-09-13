Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что, прежде всего, нужно поражать пусковые установки врага. Тогда сколько бы у него ни осталось ракет, их не будет откуда запускать.

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"Осталось три лодки-дизеля, которые могут отстреливать "Калибры", и несколько кораблей-носителей. Поэтому приоритет – именно пусковые установки", – отметил Свитан.

Кроме надводных и подводных ракетоносителей, нужно уничтожать наземные установки и стратегические бомбардировщики. Украинские спецслужбы и российские партизаны должны справиться с этой задачей.

Грядущая зима будет легче

Военный эксперт считает, что до конца года Украина получит несколько самолетов от западных стран. Это значительно усилит нашу противовоздушную оборону.

Наши партнеры в последнее время озабочены созданием купола ПВО над страной. Мы увеличим плотность по количеству зенитно-ракетных комплексов и уменьшим количество повреждений,

– добавил Свитан.

По его словам, Украина должна пережить эту зиму гораздо легче, чем прошлую. Это связано не только с усовершенствованием нашей ПВО, но и с уменьшением ракет в России. Страна-агрессор не сможет восстановить свои запасы – для этого ей понадобится 10 лет.

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