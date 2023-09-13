Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що передусім потрібно уражати пускові установки ворога. Тоді скільки б у нього не лишилось ракет, їх не буде звідки запускати.

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"Лишилось три човни-дизелі, які можуть відстрілювати "Калібри", і кілька кораблів-носіїв. Тому пріоритет – саме пускові установки", – зазначив Світан.

Крім надводних і підводних ракетоносіїв, треба знищувати також наземні установки та стратегічні бомбардувальники. Українські спецслужби та російські партизани мають впоратись із цим завданням.

Прийдешня зима буде легшою

Військовий експерт вважає, що до кінця року Україна таки отримає кілька літаків від західних країн. Це значно посилить нашу протиповітряну оборону.

Наші партнери останнім часом переймаються створенням купола ППО над країною. Ми збільшимо щільність за кількістю зенітно-ракетних комплексів і зменшимо кількість пошкоджень,

– додав Світан.

За його словами, Україна має пережити цю зиму значно легше, ніж минулу. Це пов'язано не лише з удосконаленням нашої ППО, а й зі зменшенням ракет у Росії. Країна-агресорка не зможе відновити свої запаси – для цього їй знадобиться 10 років.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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