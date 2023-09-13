Наразі високий рівень чергової атаки росіян. Про це 24 Каналу повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ворог переважно атакує південну частину Одеської області.

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Росія іде на провокації

Росія сконцентрувалася на атаках по Дунайському кластеру, зокрема, портовій та припортовій території. Лише протягом минулого тижня противник здійснив п'ять атак поспіль з перервою на оперативну паузу впродовж однієї доби.

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Під час останньої нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 32 "Шахеди". Однак, на жаль, є влучання та руйнування, пошкоджено вантажівки, будівлі тощо.

Зараз російські загарбники переважно застосовують дрони "Шахеди", про ракети поки що мова не йде. Можливо, ворог накопичує відповідні запаси та БК для того, аби проводити ці повітряні атаки пізніше,

– розповів Братчук,

Росіяни намагаються максимально використовувати рельєф місцевості та підвищувати рівень ескалації. Ба більше, ворог іде на провокації, адже вже не вперше уламки російських безпілотників знаходять на територію Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Окупанти використовують Дунайську артерію для того, аби максимально заплутати наші засоби ППО, а також максимально наближений маршрут до українсько-румунського кордону, ймовірно, для того, щоб у такий спосіб стримувати засоби ППО. Звичайно нас нічого не зупиняє, наші військові дуже ювелірно працюють. Але питання додаткового захисту півдня Одеської області від ворожих ударів залишається актуальним,

– додав речник української добровольчої армії "Південь".

Він також зауважив, що ворог постійно намагається щось змінювати та, використовуючи повітряну розвідку, виявити прогалини у нашій системі протиповітряної оборони, щоб потім атакувати. Російські загарбники атакують кількома хвилями. На жаль, на цій війні не тільки ми вчимося, а й ворог.

Як росіяни намагаються обходити українську ППО: дивіться відео

Атака на Одеську область