На місце знахідки вже направили гелікоптер військово-повітряних сил. Фахівці збиратимуть докази, що насправді трапилося.

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На падіння уламків безпілотників почали скаржитися місцеві жителі. Вони зателефонували правоохоронцям.

Місцевих жителів намагаються заспокоїти

Марчел Чолаку – прем'єр-міністр Румунії – спробував заспокоїти населення. Він наголосив, що ніхто на Румунію не нападає. Ситуація начебто – під контролем.

Людей просять ходити в укриття

Жителів румунського округу Тулча просять ходити в укриття цивільного захисту під час російських атак на Одеську область. Відповідне повідомлення отримали жителі низки населених пунктів.

Існує ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігати спокій! Укривайтеся в підвалах або притулках цивільної оборони. Якщо немає укриття, залишайтеся всередині будинку, далеко від вікон і зовнішніх стін,

– мовиться у повідомленні.

У Румунії будують укриття

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриття цивільного захисту для жителів населеного пункту Плауру. Воно розташоване напроти портів Рені та Ізмаїл, які регулярно атакують російські терористи.

Відповідне рішення ухвалили після того, як у міноборони Румунії офіційно визнали, що на території країни впали уламки БпЛА, які Росія запустила по Україні.