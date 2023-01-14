Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный эксперт Олег Жданов ранее предполагал, возможен ли массированный ракетный обстрел позиций ВСУ на фронте.

Интересно Жданов предположил, прекратятся ли массированные ракетные атаки без их идеолога Суровикина

Тактика российских обстрелов Украины

Игнат отметил, что тактика российских обстрелов зависит от их задач, от того, что они планировали. Кроме того, нужно учитывать погоду. Сейчас в Украине погода меняется, переходит с нуля в минус, изо дня в ночь идет обмерзание техники, высокая влажность.

Такие погодные условия могут быть неблагоприятными для использования шахидов, о которых когда-то говорили, замерзают ли они или нет. Резкий переход из плюса в минус при высокой влажности тоже может влиять на эти вещи. Потому может быть и погода,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат рассказал об изменении тактики российских обстрелов: смотрите видео

Обстрел Киева 14 января

Ранее Игнат рассказал об обстреле Киева 14 января. Взрывы в столице раздались до объявления воздушной тревоги. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, вероятнее всего ракеты летели за баллистической траекторией. Баллистика, к сожалению, не доступна для того, чтобы ее эффективно выявлять и сбивать.

Следует отметить, что обстрел 14 января произошел без применения ирано-российских дронов, как это было раньше. Собственно, Игнат и предположил, почему тактика российских обстрелов меняется и от каких факторов она еще зависит.

Ракетные обстрелы Украины: последние новости