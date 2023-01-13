Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Также Жданов предполагал, прекратятся ли массированные ракетные атаки без их идеолога Суровикина.

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Теоретически удары возможны

Жданов рассказал, что теоретически массированный ракетный обстрел по позициям ВСУ на фронте возможен. Россияне пытались даже применять комплексы "Точка-У". Однако запасов оказалось не так много, чтобы наносить массированные ракетные удары по районам обороны наших войск.

Поэтому они применяют только артиллерию, в частности, и реактивную для того, чтобы наносить удары по нашим войскам. Однако для переднего края нужно иметь очень много артиллерии. В первые месяцы войны, когда Россия применяла тактику огневого вала, фактически до осени, тогда это было эффективно,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что эффективно в том плане, что можно добраться до пехоты, сидящей в окопах, которую трудно достать. То, что Россия тратила по 30-60 тысяч снарядов в день в начальный период войны, она думала, что у них все бесконечно. Вот так достигается эффективность – при таком бешеном использовании снарядов.

Жданов о сценарии массированного ракетного обстрела по позициям ВСУ на фронте: смотрите видео

Проблема с тактическими ракетами

По словам военного эксперта, Россия не может себе позволить нанести массированный ракетный удар, потому что у них пробел с тактическими ракетами – их нет. Они пытались снять "Точку-У" с хранения, потому что она у них с появлением "Искандера" вообще была снята с вооружения.

Искандер с дальностью 500 километров не правильно использовать по позициям наших войск. Его можно использовать по районам сосредоточения живой силы и техники противника. И то, при более плотном расположении. А если он более рассредоточен, то он становится неэффективным", – отметил Жданов.

Как он отметил, теоретически да, это возможно, практически нет. В настоящее время для России и российской армии это задача, которую невозможно выполнить.

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