Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Минобороны Украины опубликовало новые данные, сколько крылатых ракет осталось в России.

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План с ракетами не оправдал себя

Наки рассказал, что украинцы во время массированных ракетных обстрелов еще больше объединились против России. План с ракетами себя не оправдал, потому Суровикина скоро забудут. Будет странно, если они прекратятся полностью, потому что слишком много поставлено на это, но теперь для Кремля это не приоритет.

Суровикин под эту проектную работу и относился. Он из Сирийского конфликта был тем человеком, который дает приказы бомбить гражданские объекты. Судя по тому, что он теперь один из трех заместителей – это направление теперь не приоритетно,

– отметил российский оппозиционный журналист.

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План сработал технически, но не концептуально

Он продолжил, что план по ракетным обстрелам сработал технически. Все же у Украины появились проблемы с электроэнергией, увеличилась нагрузка. Поэтому своего Россия отчасти достигла. Есть отключение света, но психологически они не сломили украинцев.

"Это не новация. Это особенно распространено было во время Второй мировой войны, но появилось раньше, когда и бомбардировщики. И в большинстве случаев это имеет обратный эффект. Когда ты начинаешь обстреливать города, идет эффект консолидации, а не эффект паники и того , что все хотят сдаться", – заметил Наки.

По его словам, концептуально план России не сработал. В Кремле не ожидали, что из-за этого увеличится количество военной помощи для Украины от Запада. Путин ожидал, что Киев сдастся. А Запад будет замерзать и прибежит к нему на переговоры, а не увеличит помощь Украине.

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